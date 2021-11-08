全球糧食價格指數直直漲，統一（1216）集團年銷破億包的經典國民零食科學麵，睽違十年新推香辣口味，在不漲價前提下，於北區7-ELEVEN等自9月上架以來銷售再奪冠。

台灣泡麵市場110億元，年增2-5％，統一集團代理發言人凃忠正指出，今年台灣疫情嚴峻時民眾的確有囤積泡麵，但疫情的影響需要步步為營才行，統一泡麵整體業績成長與否，還要看整個年度外部環境、淡旺季等因素和疫情問題，對速食麵整體影響的效果，他同時強調，除了科學麵有香辣新口味外，時序進入冬季，消費者飲時習慣也跟著換季，統一旗下大補帖兩大經典風味「當歸鴨」、「麻油雞」正值熱銷旺季。

目前統一科學面在所有的零食麵市場約占3成左右，統一積極拓展市占率，推出不同口味搶市，香辣口味的科學麵剛開始推出時，僅限定在北部的700多家門市開賣，近期也插旗南台灣，若是市場反應良好，將會在全台開始鋪貨。

統一指出，疫情雖然重創觀光伴手禮商機，受惠國內消費的增加，據經濟部統計，2021年台灣整體烘焙炊蒸食品產值推估約為287億元，已慢慢回溫至疫情前的水平；現階段台灣整體烘焙產業仍在成長當中，迎向第4季烘焙旺季，集團旗下精品品牌-昂舒巴黎推出新的產品，接下來12月將與義大利90年歷史老舖「Flamigni」合作，引進原裝進口的節慶麵包，希望能在日益成長的烘焙產業搶攻商機。他說，昂舒巴黎是7-ELEVEN獨家販賣的精品烘焙品牌，以「烘焙訂製」的預購模式，每月都會推出限量新品，目前已培養出一群粉絲。