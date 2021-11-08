行政院長蘇貞昌曾強調反萊豬將影響加入CPTPP，引起在野黨不滿砲轟。國民黨立委陳以信今(8日)在臉書指出，連談判都還沒展開，就事先主動開放萊豬進口，蔡英文總統明明自詡談判高手，為何這次犯下談判大忌，讓台灣丟盔棄甲未戰先降呢？

立法院外交國防委員會今邀外交部、國安局等單位報告「推動我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)進度、產業衝擊評估及因應對策」，根據行政院經貿談判辦公室提出的報告，今年9月22日向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交書面申請函，目前有台灣、英國、大陸等3個新入會申請案。

陳以信在臉書直言，英國申請加入CPTPP、中國大陸也申請加入CPTPP，但是英國與大陸都沒在申請前開放萊豬進口，為何台灣談判立場這麼軟骨頭？都還沒提出申請，連談判都還沒展開，就事先主動開放萊豬進口。

不只如此，陳以信進一步說，蔡英文總統明明自詡談判高手，為何這次犯下談判大忌，台灣丟盔棄甲未戰先降呢？

不過，外交部日前曾說明，是否接受國際標準並履行承諾，是進入包括CPTPP等國際經貿機制及國際組織時，各國觀察台灣的重要指標。