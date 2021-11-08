網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，一直以來風波爭議頻傳，加入「直播天王」連千毅的團隊後更是話題不斷，日前連千毅宣布他將進軍AV產業，還已經取好藝名「變態太郎」，還希望能和AV天后三上悠亞合作，對此，台灣AV導演圤智雨也表示，如果鄧佳華真的要去日本拍AV，「基本上百分之99不可能」。

圤智雨在粉專「戲引子」指出，「關於這一點我想說，如果是去日本拍AV當男主角，基本上百分之99不可能，因為日本片商是非常嚴謹的，在台灣有名不代表日本人會屌你」，他提到自吳夢夢自稱是台灣第一女優，都沒有進軍日本了，鄧佳華根本還沒踏入業內，就更不可能到日本發展。

圤智雨也點出鄧佳華將面臨的3個問題：「1.會不會硬2.商業價值3.上次是希望跟羅志祥合體但沒有，這次說要當男優」，他指出要完全沒有性經驗的鄧佳華，第一次發生性行為就在有10幾人的片場，心理壓力會非常大，圤智雨談到商業價值的部分，「鄧佳華的首部AV，如果換成你是消費者，你會下載嗎？」

AV導演圤智雨表示「鄧佳華去日本拍av的可能性=0?」。（圖/戲引子FB）

圤智雨認為雖然鄧佳華有話題，就算早洩陽痿也會是好笑的新聞點，「我不覺得台灣的女優會想接這個案子跟他做，就算錢很高願意，那女優之後的心理壓力也是很大的」，他坦言台灣主流片商有可能和鄧佳華合作，當初拍AV版《魷魚遊戲》就曾邀約鄧佳華，但要進軍日本還不太可能。