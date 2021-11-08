加拿大籍的香港女星鄧佩儀是選美出身，她在2012年參選溫哥華華裔小姐奪冠，接著隔年再拿下國際中華小姐冠軍，從此踏入演藝圈，不過鄧佩儀的身材和儀態始終都是外界焦點，甚至多次收到酸民嫌她肉感、要減肥了，鄧佩儀忍無可忍，昨（7日）在IG霸氣認了胖9公斤，並發長文反擊。

選美出身的鄧佩儀，不論是顏值、身材和儀態都是外界焦點，不過她昨則在IG直言，常看到網留言酸她「比以前選美時真的胖了」或「比以前肉肉了要減肥了」，讓鄧佩儀很無奈，她也直言：「我現在比選美時的我重20磅（約9.07公斤）左右，手臂和腰都比那時候粗」。

不過鄧佩儀從來都沒想要瘦回到當年選美的身材，她正能量說：「因為以我的高度來說，其實選美時的我過輕，是不健康的。所以我更喜歡現在的我，也沒有想過要回去那個磅數」，鄧佩儀強調，胖瘦沒有對錯，只要過得開心、就是最好身材，鄧佩儀表示，目前的體重是她兼顧身材和健康「只要你健康，那就是完美的身材。」

28歲鄧佩儀也曬出，她2013年選美時的比基尼照，2015年、2018年出席活動照，以及今年的生活照，鄧佩儀選美當年身材骨感、四肢纖細， 8年後的鄧佩儀相較之下，手臂和臉蛋較圓潤，不過她依舊是美女一枚，而鄧佩儀發文也吸引選美出身的麥明詩、陳凱琳留言狂讚，網友也給予一片好評。