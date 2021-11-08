華爾街長期大多頭、亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁亞德尼（Ed Yardeni）對今年底的美股行情仍然樂觀，看好年終假期將帶動美股創下更高的歷史高點。

亞德尼以執掌保德信和德意志銀行的投資策略而在投資圈打響知名度，他在接受媒體訪問時表示，這將是有史以來最好的聖誕季節之一。在精神上，人們正在擺脫這場大流行病，他們需要花錢。我認為他們意識到他們現在就必須消費，如果離聖誕節太近，很多商品可能會缺貨。

因此他預期儘管通膨飆升，但消費者仍然願意花錢。

亞德尼表示，消費者信心一直很疲弱，而通膨一直在侵蝕薪資增長，但實際上美國一些收入最低的勞工正迎來可能是史上最大的加薪幅度。

他推測勞工收入增加，再加上存款充裕，使消費者抵消通膨壓力的能力增強。

亞德尼的基本假設是股票將持續上漲，且一旦供應鏈問題獲得解決，價格壓力也會隨之緩解。他表示，企業在削減成本和維持創下歷史高點的利潤方面做得很好，這非常、非常令人驚豔。

上周五道瓊指數、標普500指數和以科技股為主的那斯達克再創收盤新高。標普500指數收在4697.53點，今年以來已上漲25%，目前距離亞德尼設定的年底目標還差2%。

亞德尼表示，我預估到今年底或下周末標普500指數可望站上4800點。我還在研究這個時間點，市場動得非常快，到明年底標普500指數可望上看5200點。

17個月前，在2020年春季美國為了遏阻新冠疫情而實施大規模封鎖措施的期間，亞德尼即預測一個「大牛市」即將到來。現在，他認為美國已經度過這場大流行病最壞的情況。

亞德尼表示，現在已經有足夠多的人接種了疫苗，而經濟表現良好，現在真的看不到這場大流行病正在阻礙經濟增長，這可能是美股屢創歷史高點的另一個原因。

亞德尼仍然建議加碼股票。在接下來的12個月當中，他較鍾意中小型價值股，此外，他亦將科技、金融和能源股列為標普500指數的首選族群。亞德尼表示：「我們預期這個牛市將持續走下去」。