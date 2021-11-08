56歲崔佩儀早年在花系列中演出不少壞女人與千金小姐角色走紅，現在常受邀錄製各大綜藝節目。近日她在《小明星大跟班》分享股票慘賠經驗，曾聽從媽媽群組的推薦買股票，結果該公司倒閉導致賠掉一台賓士車，後來又聽某老闆的話投資股票，未料遭套牢5年。

崔佩儀股齡30年，年輕時存下第一桶金就開始進場，當年兒子貝克宇尚幼時，崔佩儀加入一個媽媽群組，裡面的成員有幾位從事金融業的家長，因投資股票成功換了豪宅和名車，崔佩儀向對方打聽哪支股票不錯後，「我就聽他的，二話不說，我就下去拿我銀行裡面的錢，就去買了，也不知道這家公司是幹嘛。」雖然一開始有賺，最後這家公司卻倒閉，崔佩儀嘆：「就賠了一部賓士車（的錢）。」

因為是自願買這檔股票，崔佩儀也不好意思罵對方，只能在心中懊惱為什麼要這麼相信別人。過個幾年，崔佩儀在外面洗頭時聽到旁邊的大老闆靠遊戲股大賺一筆，請設計師幫忙打聽，對方告訴她：「過年前都可以進，大量買絕對賺」崔佩儀一股腦地砸錢買了，一開始真的有賺錢，但現在已被套牢5年，不過堅持不賣，因為股票會有配股、配息，願意擺個10年，此時Sandy（吳姍儒）說話了，給予建議：「那太傻了啦！因為出來10年，就算拿回來是一樣的錢，它也全部變很薄。」

崔佩儀回憶剛開始投資股票時，景氣不錯嚐到甜頭，都10萬、10萬的分送給親朋好友，「可是當你心很大的時候，你拿很多的錢下去的時候，你就知道了。」吳宗憲好奇她這30年靠股票賺了多少，崔佩儀坦言差不多打平，賺的也花掉了。