繼領先金融業率先實施內部碳訂價之後，元大金再有創舉，為落實廢棄物減量行動，元大金針對一般生活垃圾採取減量(Reduce)、再利用(Reuse)、回收(Recycle)的3R管理措施，已成為全國唯一金融業執行全面廢棄物秤重覆蓋率100％的金控。

元大金在上述相關環保的推動，亦因此拿下第三屆國家企業環保獎銀級獎。對此元大金控指出，已透過各項行動方案，例如汰換老舊耗能設備、改裝LED節能燈具、管制電力設備的使用及教育宣導等方式，加強員工對於節能減碳的意識，以降低公司營運潛在風險，對此元大金更從源頭開始減少廢棄物的產生，鼓勵員工使用環保餐具，推動垃圾減量與回收分類制度，自2019年起全面進行廢棄物秤重，力求廢棄物減量，每年統計集團廢棄物處理情形，減量成效逐年成長，2020年覆蓋率更達100％。

而在碳排方面，元大金統計，2020年合計減少約364.4公噸CO2e溫室氣體排放量。自2016年起，元大金就訂定「集團永續發展策略藍圖」來執行ESG(環境、社會、公司治理)，包括設定短中長期節能減碳與廢棄物管理。而元大金也在2020年，成為全台首家倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)及自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，盤查及揭露各項投融資組合碳排放的綜合金融公司，為順應國際減碳趨勢，同年更領先同業導入「內部碳價機制(ICP)」，實現「碳排放成本內部化」，有效執行減碳，超前部署為「碳權交易」暖身。