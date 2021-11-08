第二十六屆聯合國氣候大會（COP26）小組政策主題副主任西蒙．夏普（Simon Sharp）接受大陸澎湃新聞專訪時，談及如何看待中美地緣政治競爭與氣候治理合作。

他表示，氣候治理如同競爭賽跑，當比賽規則一致，就能迫使所有企業參與這場競賽，加速向零排放目標前進；要實現控制全球暖化升溫在1.5度以內，很大程度取決於美國、中國、歐盟及印度等世界最大經濟體的政策決定。

夏普指出，中美兩國擁有強大的市場力量，無論做出何種決定都會對全球經濟產生影響。在過去兩年裡，我經常被問及是否有可能在地緣政治競爭和產業競爭的背景下進行氣候治理合作，其實事實就是在競爭中合作。縱觀新能源汽車市場，英國、德國、法國在互相競爭，希望在市場中占有更大的份額，並不是為了聯合起來與中國汽車市場進行競爭。

夏普說，氣候治理中的競爭如同賽跑，當所有人在比賽規則上達成一致，向同一個方向奔跑，那麼速度的競爭會促使整體競技水準提升，氣候治理也是如此。如果以汽車市場為例，如果大家都同意朝著普及零排放汽車的方向努力，那就可以在監管標準上畫出一條跑道，迫使所有企業參與這場比賽，比賽產生的公共利益就是向零排放運輸的快速過渡。

夏普強調，當我們接近100％可再生能源發電時，仍然面臨技術挑戰，除非擁有大量水力發電資源。實際上，中國和英國正在領導一個創新任務，目標是實現能源100％零排放，儘管接近這個目標很難，但對於中國和印度這樣的國家，增加可再生能源的空間很大，要做的就是不斷改革電網。

夏普認為，將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以下，這意味著保有將升溫限制在1.5攝氏度之內的機會。不要認為一切為時過晚。我們可以實現這個目標，很大程度上取決於世界上最大經濟體的政策決定，尤其是美國、歐盟、中國、印度。

針對開發中國家和低收入國家對抗氣候變化需要已開發國家財政支持，夏普直言，在氣候治理領域，信任非常重要。回顧過去30年聯合國談判或氣候變化的歷史，發現不同時期都嚴重缺乏信任。已開發國家特別是七國集團國家承諾向開發中國家每年提供1000億美元氣候資金，這是一個必須兌現的承諾。