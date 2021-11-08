福華飯店集團正式宣布肖瑞強先生（Mr. Richard Saul）為台北福華大飯店的新任總經理，即日起正式生效。肖瑞強來自澳洲，是一位擁有全球視野的專業飯店管理人士，他擁有數十年帶領亞太地區五星級飯店的經驗。

過去四年，他管理上海外灘華爾道夫酒店，該酒店近期剛在康泰納仕媒體集團旅遊專業雜誌－旅遊者（Conde Nast’s Traveler’s）的全球最佳酒店評選中排名第二。在此之前，肖瑞強先生也為萬豪國際集團工作了 20 多年。

肖瑞強曾任北京麗思卡爾頓酒店和 JW 萬豪酒店的董事總經理，並管理過韓國首爾的 JW 萬豪酒店和菲律賓馬尼拉的萬豪酒店。在他的服務期間，贏得了包括：兩次年度最佳酒店、年度總經理、最佳新任總經理和領導獎在內的各項殊榮。

「能夠加入台北福華大飯店，我感到非常榮幸！」肖瑞強說，由福華飯店集團廖家所擁有的台北福華大飯店一直以來都以其華麗的紅木家具與收藏的藝術品聞名，是台灣傳奇的五星級飯店之一。而飯店剛渡過疫情最嚴峻的時期，正準備迎接疫後可預期的強勁復甦。我非常期待成為其中的一員。

台北福華大飯店董座廖國宏說，相信在肖瑞強先生的領導下，可以進一步提升我們的服務，來聯結全球旅客。而我們的目標是為我們的客人提供誠心的款待體驗，並成為國內外旅客的首選。