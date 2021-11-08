嘉義市議員吳上明督促市府改善嘉義市貨轉中心區的臭味問題。（廖素慧攝）

國道一交流道下、嘉義市果菜市場旁的「嘉義市貨物轉運中心」已經市地重畫開發完成，市府盈餘約3.5億元，但市議員吳上明8日質詢滯洪池發出惡臭味，影響業者進場投資，市府工務處表示，已設計聯外排水系統來改善。

市府工務處長蘇文崎指出，已設計施作U型聯外排水系統，穿過高鐵大道，避開魚寮考古遺址，導入埤麻腳排水，因涉及魚寮遺址，設計案已獲嘉義縣政府審核通過，目前送破堤計畫至水利署第五河川局審核通過就能施工。

蘇文崎指出，2個滯洪池也將蓋停3、停5兩座停車場，各有21、42個停車位，加上路邊62個停車位，共有125個車位可以因應5至7年的使用量，2座停車場也已預留2層樓結構，未來還可以擴充，最快本月底完成細部設計。

嘉義市政府地政處表示，嘉義市貨物轉運中心辦理市地重畫，面積約10.89公頃，2017年動土進行整地及公共基礎建設，包括區內道路、排水系統、民生管線等，約51％土地由地主領回、公共設施約34％，另有15％抵費地作為開發經費。

市府地政處地用及重劃科指出，貨轉中心貨轉中心抵費地已於去年2、4月分2次標售完畢，總共20筆，當時溢價率約4成，總標金6億多元，標售面積1萬4543平方公尺，扣除開發成本約2.5億餘元，盈餘約3.5億元納入「平均地權基金」，將用於支應後續相關公設工程的支出。

市府地政處地用及重劃科表示，貨轉中心土地可用作貨運服務業、倉儲集散業、批發物流、零售業、餐飲服務、公用事業跟服務設施等10組都市計畫使用分區，也可當住宅，但附帶條件是不能在1、2樓及地下室。