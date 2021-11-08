星巴克久違的買一送一來了，即日起至周五(12日)連續5天推出買一送一活動，但這次只限5款那堤飲品，包括熱門的福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤等，讓粉絲回味熟悉的味道。

星巴克即日起至周五推出5大那堤買一送一的好友分享活動，這5款分別為熱門的焙茶拿鐵「福吉茶那堤」、阿薩姆紅茶與現蒸鮮奶融合的「經典紅茶那堤」，以及玫瑰蜜香茶那堤、鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤，活動期間購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定飲料，可享買一送一優惠。

星巴克指出，這次活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市，外送外賣、電話預訂及行動預點服務。各行銷活動也恕不合併使用。

同時，耶誕季節限定飲品「太妃核果那堤」也在近日回歸，並推出即日起至11月30日，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的太妃核果那堤或薄荷風味摩卡，可享第二杯半價優惠。

此外，星巴克金星會員在11月20日以前可至全台門市免費兌換中杯「每日精選咖啡」的耶誕專屬回饋，每個帳號限兌換一次。