周日（7日）舉辦的洛杉磯馬拉松，24歲跑者瑞瓦絲（Jocelyn Rivas）順利完成生涯第100場馬拉松，現在就等金氏世界紀錄認證，讓她正式成為史上最年輕百場馬拉松紀錄保持人。

身上掛著100號的號碼布，瑞瓦絲完成洛杉磯馬拉松的非官方時間是5小時10分鐘33秒，這位女將從2014年開始參加馬拉松賽事，當時她的第1場馬拉松，恰好也是洛杉磯馬，這7年來，她到過14個州參加馬拉松。

舊的金氏世界紀錄最年輕百場馬拉松女將，是來自英國的圖娜（Elizabeth Tunna），是在2011年所創，當時她的年紀是24歲又351天，想要突破她的紀錄的瑞瓦絲，年齡是24歲又292天。

如果認證成功，瑞瓦絲也將成為跑完100場馬拉松最年輕的拉丁女子跑者，為了達成這個目標，今年她已經參加了30場馬拉松，其中甚至兩度連三天都跑42.195公里的全馬。

瑞瓦絲已經在個人Instagram宣布自己是金氏世界紀錄百場馬拉松最年輕跑者，她說：「許多人不知道夢想家的故事，或是不夠了解這些追逐夢想的人，現在他們可以清楚理解了，並說：『看看，這是夢想家其中一個例子，只是來這裡努力實現夢想。』」