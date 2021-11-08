取自施明德臉書

線民風波未完待續。前民進黨主席施明德質疑「美麗島辯護律師誰不是特務？」遭駐日代表謝長廷一再反駁。施明德今天再度提醒「臥底特務」謝長廷趕快提告恢復名譽，並向蔡英文總統喊話「請還給我：我一生的檔案」，他保證不會拿那些來打蟑螂，「我不會玷污那些血淚史的」。

施明德今天奉勸當權者，「自由，永遠是反抗者的勝利品，絕對不是掌權者的恩賜物」。台灣的自由、民主、人權是多少人犧牲生命、自由和流血淚所換得的。

他嘲諷，時間還不是很遙遠，奮鬥者的血淚仍未乾枯，就已經看到一個又一個嘴裡說「前輩在前奮鬥，我們緊跟在後」的人，這些人緊跟在後，做什麼？犠牲奮鬥？門都沒有，個個努力做「撿檨仔人」。

施明德認為，本來，這就是歷史常態，不是只有台灣才如此。奉獻者都深知自己的桂冠在歷史，不在當下。「但我亳不懷疑歷史法庭對我的判決」。

他說，近日這一場「爪耙仔風波」，他只是被動捲入。他特殊的一生，讓他真的知道很多「人」的底細，他也從不願意主動抖出。「我已受苦一生，深深體會寬恕是結束苦痛最美麗的句點」。

可是，他向謝長廷喊話，「這一回是你主動出擊，甚至還以『偉大的撿檨仔人』的狂傲之姿，要我多學著點，仕途才會亨通」。

他說，自己跟這批律師們，本來就是完全不同性格的人種。「我是耕耘者，他們是撿檨仔人」。鐘鼎山林，各有天性。

他告訴謝長廷，「你既然依人勢、杖權勢，烏龍旋桌，想要壓制我，那就請你先回想一下，你的前主子，兩蔣都制服不了我！你能嗎？」謝是看到他當年在法庭上如何戰鬥的人。「雖然那時你的表情，就很不以為然。在你（們）眼中，我就是叛亂犯嘛。你們中的某些律師也是公然這樣答辯的。我掃視過你們每一對律師的眼神，還記載下來」。

施明德自認對江鵬堅的發言已經非常溫柔，「是椪柑所當得」。那一夜，江值得尊敬。他剖開心膛，暢談那個恐怖時代的特務人生，包括監視者和被監視者施明正竟成摯友的「男人間的話題」都告訴了他。「真相，不是呼朋引伴，用投票表決的。真相，也不是私人恩怨，我跟你等無寃無仇」。

他說，美麗島軍法大審是台灣歷史的轉折點，從二二八的悲苦、沉默，走向台灣人的奮起！大審中的準死囚們，證據已堆積如山，個個被赤裸裸檢驗過。「你們這些律師呢？後來多成偉大的撿檨仔人，你們的真面目真身分是什麼？迄今一團謎」。

施明德以中國時報董事長余紀忠為例，他是小蔣的「好友」丶國民黨中常委，蔣仍派特務臥底嚴密監視。「美麗島大審會沒有臥底律師，可能嗎？不要幼稚了。」所以當年他在法庭上要怎麼答辯，就連尤清他事先一個字都不告訴他。

他反問，「到底哪一個你，才是真正的你？」解開此謎題，台灣才會有信史。民進黨也才會有真正的黨史。對美麗島辯護律師和創黨大老為臥底特務一事，民進黨後生，是「不願相信」，不是「不相信」，因為自我欺騙太久了。

施明德強調，這是歷史公案！必須揭露。否則，台灣那有青史，好留給後代子孫？「謝長廷有義務到法庭見我，共同揭露真相」。

他說，自己已經再度正式向國家檔案局提出申請，依檔案法第22條：「國家檔案至遲應於30年內開放應用，其有特殊情形者，得經立法院同意，延長期限。」

他也向蔡英文喊話，「請還給我：我一生的檔案，我真正的人生，真正的生命」。這是他為台灣自由而流的，不管醜或美。「在你們這些勝利者的眼中，我這個奮鬥者所留的血與淚，也許真的一文不值，比雞肋還不如」。但是，那些，「可是我唯一能留給我的女兒小板與笳笳僅有的遺產啊！」

他請蔡英文，「我只是請你還給我，還給我的苦難人生。我來日已無多⋯⋯。不要那麼無情、殘忍，再讓那些局長、科員們從陳水扁、馬英九到你的時代一直在折磨我，讓我死不瞑目」。「我不會拿那些來打蟑螂的，我不會玷污那些血淚史的。我承諾。我保證」。

他也請蟑螂們放心，「只要你們不對號入座，不要假扮聖女貞德⋯⋯。那，本來就是一個恐怖的年代，多少人必須出售靈魂，才能飛黃騰達的年代」。