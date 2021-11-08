台灣新冠肺炎疫情幾達「清零」，台南市西門路1家百貨龍頭宣布周年慶11日開跑，貴賓預購日5天業績比去年增加3％，還出現單筆超過200萬的閃靈刷手，業者樂觀預估檔期可締造39.5億的南台灣最高營業額，吸引近200萬的人潮，感受真正的報復性消費。

台灣百貨業在上半年遭遇疫情度過寒冷期，下半年疫情舒緩立刻出現反彈消費，搭配五倍券登場炒熱經濟，新光三越台南新天地宣布周年慶11日開跑至12月5日，全館累計滿5000送500等各項優惠活動，4日起連5天的貴賓預購日已掀首波人潮。

今年預購日5天，營業額比去年同期增加5％，並有購買珠寶、瓷器的消費者一出手就單筆刷了200萬，業者樂觀預估光在周年慶檔期，營業額目標就可達39.5億，比去年略增。

新光三越台南新天地經理李昱叡表示，消費者今年在百貨周年慶的購買品項，仍以家電、化妝品與名品為主，其中家電可能因房市熱絡帶動成長，不少消費者都是洗衣機、洗碗機一併購買。

業者同時強推五倍券商機優惠，10月光收到五倍券紙本金額，已達6000萬元。李昱叡表示，去年周年慶檔期吸引人潮約170萬，今年預估成長10％，約近200萬人次，真正感受到報復性消費，周年慶期間，百貨公司的周邊道路將派員擴大疏導車流。

業者在小西門廣場打造一棵積木造型聖誕樹，高11米，營造耶誕氣氛，成為台南市耶誕樹的打卡景點。