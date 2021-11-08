日本政府8日表示，剛出爐的日本9月同時指標再度下滑，因此，兩年多來首次下調對經濟前景的看法。

日本內閣府指出，9月同時指標除了再度下滑至87.5外，也是連3個月都是減少情況。日本同時指標上一次落在90以下，已是2020年12月的事了。

這個與當下景氣變動可說是同步的指標，內含工業生產、製造業銷售、批發零售與餐飲業營業額等指數。

另外，由於同時指標走跌，日本政府也是從2019年8月以來，首次將經濟前景由先前的改善，下修至孱弱狀態。