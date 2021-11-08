《國際經濟》日9月同時指標連3降 景氣下修至孱弱 15:402021/11/08 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府8日表示，剛出爐的日本9月同時指標再度下滑，因此，兩年多來首次下調對經濟前景的看法。 日本內閣府指出，9月同時指標除了再度下滑至87.5外，也是連3個月都是減少情況。日本同時指標上一次落在90以下，已是2020年12月的事了。 這個與當下景氣變動可說是同步的指標，內含工業生產、製造業銷售、批發零售與餐飲業營業額等指數。 另外，由於同時指標走跌，日本政府也是從2019年8月以來，首次將經濟前景由先前的改善，下修至孱弱狀態。 《商情》原料急挫 國內廢鋼、鋼筋雙跌 鄉民按讚 富邦證獲網路口碑之星「領航創新獎」 #指標 #景氣 #下修 #經濟前景 #孱弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺電 漲價 空汙 國安 黃士修提非核家園4危機 04:102021/11/08 焦點要聞 外資下調目標價 上銀8日股價大跌 10:572021/11/08 財經 觀念平台－數位經濟體系下購物平台之監理政策 04:102021/11/08 專題周報 國戰會論壇》蔡英文「兩國論」 兩岸敵對升溫難解（柳金財） 08:412021/11/08 海納百川 朱立倫轟蔡政府 欺負軍公教還佔便宜 11:292021/11/08 政治 《國際經濟》未來5年 韓國舉債增速衝第一 12:162021/11/08 財經 新聞分析－拉升勞參率 政府應有新思維 04:102021/11/08 財經要聞 《國際經濟》泰0.5％歷史低利 估2023年前按兵不動 11:422021/11/08 財經 《興櫃股》景氣榮景持續2至3年 黃崇仁：力積電也是元宇宙概念股 13:582021/11/08 財經 優質消費股 逢低撿便宜 04:102021/11/08 投資理財 美股盤堅向上聚焦四產業 04:102021/11/08 投資理財 財經熱門新聞 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨內幕曝光 - 財經 謝金河曝聯電被「禿鷹」惡意放空百萬張 網卻不買帳反嗆1句 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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