湯石照明(4972)發言人、財會部協理王志遠今日表示，若按訂單看來，第四季單月營收可維持高檔水準；隨著全球疫情趨緩，遞延訂單持續，目前對於第四季以及明年的看法仍為正向。

湯石照明是專業照明燈具廠，今日舉辦2021年第三季法人說明會，預期LED產業今明年可持續成長，呈現慢慢復甦。針對短期展望，公司在手訂單達3個月以上，第四季是否續旺，看視船期安排是否如期，若從接單來講，11月、12月的營收水準可維持高檔，對整體第四季看法正向。

展望明年第一季進入傳統淡季，加上農曆年因素，營收可能會比本季下滑，但今年公司的訂單持續增加，明年也仍是正向看待。

從產業來看，預料至2025年，照明市場可穩定成長，LED占有率持續提升。隨著全球經濟穩定成長，加上建築業景氣復甦，對全球照明市場營造有利的需求環境；預估2025年全球照明市場規模可增長至1440億美元，其中，LED占72.5%。

湯石照明公布，前三季獲利年增約20.7%，每股盈餘1.27元。其中，第三季營收3.14億元達今年以來新高，單季基本每股盈餘1.02元。

湯石照明今年前三季營收7.47億元，年增28.8%；因上游原料等成本增如，整體毛利率降2.4個百分點至33.9%；歸屬於母公司業主淨利4894萬元，年增約20.7%，基本每股盈餘1.27元。

受惠歐洲地區疫情逐步解封需求升溫，湯石照明10月營收9639萬元，年增59.2%，今年1~10月營收8.44億元，年增31.64%。