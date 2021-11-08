永豐金(2890)旗下永豐銀行積極響應主管機關「綠色金融2.0」及「信託2.0」精神，即日起，創新推出地方回饋金信託機制。永豐銀行表示，為協助綠能產業發展，旗下協助能源業者打造信託專戶架構，妥善管理回饋地方的款項。未來永豐銀行將透過信託、融資等多樣化金融工具，持續擴大客戶服務範圍，提供綠色及永續金融服務，建構對社會環境及企業雙贏之永續金融生態圈，邁向淨零排放經濟社會。

永豐銀行指出，透過信託契約約定，綠能業者可透過信託專戶管理，配合地方政府機關、醫療院所、學校或社區發展協會等機構的發展需求提撥回饋款項，以確保資金專用於指定回饋用途，如弱勢關懷、教育補助、社區發展及綠能環境教育推廣等，積極支持能源業者善盡企業社會責任。永豐銀行期望協助企業將綠能經濟的果實回饋予社區鄉里、搭起與地方居民良性互動的橋樑，也創造在地綠能發展價值，邁向永續家園。

永豐銀行表示，自2019年起，該銀行籌組大型太陽能電廠聯貸案，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等，打造多元電力供應樣態；同時，今年啟動主辦「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及產業與生態三贏。

同時，永豐銀行亦投入資源擘劃信託業務發展藍圖，永豐銀行指出，今年起組成「信託2.0」專案小組，於各分行推動信託種子培育計畫、鼓勵員工參加「高齡金融規劃顧問師」課程，培育專業人才；今年6月，永豐成為國內首家獲中央銀行核准經營「外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務」的銀行業者，10月推出「預約幸福．安養樂活信託」優惠專案，鼓勵國人及早規畫台幣、外幣資產或基金贖回款項專用於未來人生照護及資產保全，藉由拓展業務觸角與服務廣度，推動信託商品展現多元可能性。