台灣目標在2050年達到淨零碳排，除了減少工業污染，還得增加綠地植被規模，不過都會區大樓林立，想要享受一片綠意景觀，更顯得珍稀！台灣房屋集團根據營建署資料，統計全國22個縣市當中，都市計畫區內的「已闢建公園綠地」佔比，其中只有5個縣市超過4%，高雄市以6.42%榮登「全台最綠城市」，澎湖縣6.2%居次，第三名的彰化縣為4.96%，新竹市、台中市各以4.91%、4.03%分居四、五名。

低於1%的縣市也有5個，分別是南投縣、金門縣、屏東縣、連江縣及新北市，其中居末的新北市已闢建公園綠地面積，僅佔全市都計區的0.66%，總計全國面積逾48萬公頃的都市計畫區，僅2.23%闢為公園綠地，綠地的珍稀程度堪稱「寸草寸金」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北市都市計畫面積逾12萬公頃，為全台第一，稀釋了公園綠地的比例；且新北市發展快速，為因應人口與產業擴張，許多原規劃公園綠地的土地便轉作他用，例如永和有五處公園都改為學校、公家機關或住宅用地，以致花園城市變成綠地稀缺的「荒園城市」。

而以工業發展著稱的高雄市，公園綠地佔比為全台最高，張旭嵐表示，高雄近年以「水」與「綠」為城市建設主軸，積極進行綠美化，特別是「墓地變綠地」的成效突出，自縣市合併以來，全市變身為公園的墓地超過15處，總面積逾70公頃，大幅增加了都會的綠地面積，使高雄勇奪最綠城市冠軍！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中進一步分析，擁抱大片公園綠地的成熟市中心區段，房價多半要價不斐，如台北市的大安森林公園、新北市的中和四號公園、新竹市東區的八大學區，都是當地的房價領頭羊，消費者須有相當財力才有望進住，因此想卡位綠地宅的民眾，可以把目標放在新興的「低密度重劃區」。