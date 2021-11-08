據統計過去10年，在科技大浪猛力推升下，標普500指數報酬率約有3成貢獻來自科技股，成為拉高股市走揚的主力；尤其雲端計算、網路安全等類股，於數位轉型浪潮下，過去10年報酬率皆明顯優於標普500指數，爆發力十足。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，科技高收債的有別於過往認知的高收債，不僅基本面相對穩健，過去20年違約率僅1.4%，遠較整體高收債違約率約3%為低，去年疫情更繳出0違約率的漂亮成績；參考ICE科技高收債指數之有效殖利率，科技高收債收益率仍有近4%的水準。而由大型知名科技龍頭發行的投資等級債，納入投組可作為降低波動的防禦配置。

中國信託科技趨勢多重資產基金於已獲核准募集！該檔基金藉由股票、高收益債、投資等級債等多重資產配置，全面鎖定科技產業帶來的成長爆發力，並藉債券配置打造月月領息的收益機會、緩衝下檔風險。

所謂「多重資產基金」和「多重收益基金」，投信人常會混淆。中信投信表示，多重資產、多重收益基金都是屬於平衡型基金的一種，投資標的上都可以同時投資於股票、債券 (包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券 (REITs) 等資產。而「多重資產基金」和「多重收益基金」兩者最主要的差異在於，多重資產基金裡面任一資產占整體投組的比例不能超過7成，多重收益基金則是股票（或債券）配置可介於10%-90%間；也就是說，多重資產是確保在任何市況下，資產配置都維持相對多元的樣態。

中國信託科技趨勢多重資產基金的模擬投資組合，是科技股5成，科技高收債4成，以及科技投等債1成。