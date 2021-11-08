花蓮一名40歲無業男子，長期住在精神科醫院，本月初剛出院，不過晚上屢次在路邊放火燒金紙，引起居民關注，沒想到昨晚又跑出去放火，警方獲報即強制將他送醫，不過醫院因病床不夠，無法讓他住院，「打1針鎮靜劑後就出院」，令警方及家屬十分無奈，衛生局目前已派員了解關切。

警方透露，該男和弟弟同住，每2個月換一次醫院，不過一出院後就會出狀況，今年已在路邊放火燒金紙3次，昨深夜又接獲報案指出他在路邊燒金紙，今天凌晨1點則因不斷吵鬧，被同仁五花大綁強制送醫，但打1針鎮靜劑後就出院，在沒有影響人民生命財產安全下，警方也無可奈何。

該男弟弟因哥哥時常出入醫院，還因「四處放火」被民眾報案，十分崩潰，他說，好不容易讓員警協調將他送醫，但醫師卻診斷正常，不通報、不轉介其他醫療院所，又將他送回家，這2天連續出現破壞動作又被鄰居報案，再度被扭送至警局。

他認為，目前的精神病通報醫療制度，讓家屬和民眾只能自求多福，尤其「不能在假日發作」，難道要等到有人被傷害、攻擊、財產被破壞，才有辦法將患者送醫或法辦嗎？他希望政府改善精神病人安置體系不足、且應重視經常反覆發作的病患的安置問題。

此外，屏東「挖眼案」，震驚全台，花蓮縣議會今進行定期大會工作報告，縣議員張美慧說，屏東、台東上月都發生疑似思覺失調症患者在社區「大爆炸」，攻擊民眾，所幸屏東的受害者已出院、視力也獲得保全，她不希望類似案例發生在花蓮，希望衛生局能針對出院的相關患者應持續追蹤。

衛生局長朱家祥說，花蓮縣今年的思覺失調列管個案2672人，較去年2777人少，不過近日思覺失調患者引發關注的社會事件較多，中央也要求地方應增加家訪、電訪次數，花蓮縣去年訪視率3.77％，今年3.62％，迄今家訪次數已達2132人次，是列管人數2672人的8成。

朱直言，思覺失調患者出院後，若沒有按時吃藥，就容易發生狀況，因此目前正在向中央協爭取比照肺結核「都治」模式，派員監控患者按時吃藥，「只要有藥物控制住，就不會持續出狀況」。

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