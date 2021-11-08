今年適逢六堆300年，屏東縣政府日前特別舉辦「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手現場飆歌，但歌手陳昇上台時語出驚人表示，走了300年才六堆、他們彰化都已6、70堆，屏東縣議員李世淦批評，一點都不尊重地方，讓他非常難過。

1895年因參加反抗日本的乙未戰爭而壯烈犧牲，自衛組織被解散，「六堆」一詞逐漸轉變為高屏地區客家族群概念性統稱。其中右堆包括高雄市美濃區、六龜區、屏東高樹鄉、里港鄉等；左堆有屏東縣新埤鄉、佳冬鄉；前堆屏東縣長治鄉、麟洛鄉；後堆屏東縣內埔鄉；中堆屏東縣竹田鄉；先鋒堆屏東縣萬巒鄉等。

但歌手陳昇上台演唱之餘，大開六堆玩笑指稱，六堆300，走了300年才六堆，笑死人了，彰化都已經堆了60幾堆、墓仔埔。此語一出李世淦認為，這些帶有侮蔑地方的字眼，應該要少一點。

李世淦強調，六堆延伸的是客家忠義精神，畢竟歌手在舞台上演出影響力大，只要說錯一句話，很多事就會跟著延伸，換個角度說好一句話，可能讓大家認識歷史，他認為陳昇對六堆300年比喻很不恰當，到現在還是非常難過。