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政府自購59.4萬劑的AZ疫苗已到貨，但效期只到11月底，計畫在第14輪提供第二劑施打，不過，外界擔心若未來開放混打，是否會有衝擊？陳時中今(8日)表示，「如果為了要把59萬劑打完，而損及想要其他想要混打民眾的權益，那不在我們計畫內」、「至於說(未來)有其他混打或怎麼樣情況，我們供應了，而使AZ打氣往下降，進而讓59萬劑打不完，我們也在所不惜」。對此，宅神朱學恒隨即在臉書表示，「你在那邊在所不惜是不惜什麼？又不是你出錢！」

媒體詢問「此批疫苗計劃提供給二劑民眾施打，會不會擔心未來如果開放混打，是否會有衝擊AZ二劑的需求量？」陳時中回應，我們在計算之內，這麼大數目需求量，那59萬並不算多，但我並不會說一定要打完，因為如果要把59萬劑打完，而損及想要其他想要混打民眾的權益，那不在我們計畫之內。

陳時中指出，目前從供需看到需求，就要準備可以買得到的時候，先把這些(疫苗)量進來，「至於說(未來)有其他混打或怎麼樣情況，我們供應了，而使AZ打氣往下降，進而讓59萬劑打不完，我們也在所不惜，因為我們還是以民眾可以即時施打到為前提」。

對此，朱學恒在臉書批，「可是時中，在所不惜這成語不是這樣用的啊」，買的是即期品，也不退貨，用的是我納稅錢，你在那邊在所不惜是不惜什麼？又不是你出錢。