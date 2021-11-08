兆豐銀行深耕南向又有斬獲，此次兆豐銀與臺灣企銀共同主辦亞通利大能源公司5年期新台幣48億元聯合授信案，以高達2.2倍的超額認購率順利成功籌組，並在上周五正式簽約。

兆豐銀指出，這次的聯貸案是由兆豐銀行、臺灣企銀為統籌主辦暨管理銀行，加上另外8家銀行合計10家銀行參貸共襄盛舉；這也是兆豐銀行繼統籌主辦中租-KY馬來西亞子公司3年期美金1.2億元聯合授信案完成簽約後，再次成功拓展南向授信業務。

兆豐銀指出，亞通利大以電廠、再生能源及高端醫療設備安裝等工程的統籌規劃與發包為主要業務，早期耕耘菲國取得佳績，近年整體營運獲利能力佳，今年前三季業績主要受惠環保綠能及高端醫療兩大工程業務進入主要施工及認列階段，合併營收達新台幣22.7億元。

隨各國政府積極發展綠色能源產業，亞通利大憑藉其在該產業的豐富經驗及工程實績，持續積極爭取國內、外環保及綠能相關統包工程，第四季將陸續展開前期準備作業，因海外電廠引排水冷卻系統工程之施工難度不低，該公司團隊施工技術仍具有競爭優勢，使公司整體營運持續增溫，亦因此得到聯貸銀行團的大力支持。

兆豐銀分析，在中美貿易角力及近期限電因素影響，台商西進腳步趨緩，紛紛轉往越南、菲律賓、印尼及馬來西亞等南向國家發展，因此未來新南向的聯貸商機將更多。