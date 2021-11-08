林姓公司負責人，去年9月舉辦公司聚餐，晚間10點多趁女員工酒醉，被人抬上計程車，林主動提議護送返家，不料車上趁女員工不省人事，指侵得逞，事後還否認犯行，氣得女員工罹患急性壓力症後群，士林地院法官以林男為求原諒傳訊道歉，認定犯行屬實，依乘機性交罪判處徒刑3年6月，可上訴。

林姓男子去年9月11日，與員工到市民大道一間韓式餐廳用餐，席間飲用大量酒精飲料，女員工當場醉倒，林提議搭計程車先送女員工返家，自己再回家，兩人坐在後座，女員工上半身臥倒在林男大腿上，林男乘機撫摸胸部、伸手進入內褲性侵得逞。

林男坦承摸胸，但否認有親吻、抓女員工的手碰觸下體以及性侵，經過2日，林得知被控性侵，傳訊給女員工，請求女員工諒解。

法官認為，如果林男沒有侵犯行為，怎麼反請求諒解，且女員工任職4年，與林男相處融洽，並沒有誣陷的動機，女員工酒醒後，立刻向先生陳述案發經過，與同事、親人證述內容每次都相符，有哭泣、恐慌、激動的表現，且罹患急性壓力症候群，林男犯罪事證明確，依法判刑。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障