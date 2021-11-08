中選會將辦理5場電視說明會，國民黨原由黨主席朱立倫親征，但因民進黨只派發言人周江杰等人應戰，讓國民黨有「上駟對下駟」之感，因此改換黨內青年應戰。中廣董事長趙少康認為，陣前換將是兵家大忌，自己沒被換掉「我也是下駟？」所以換上的人是「下駟」嗎？這是很大的羞辱。

趙少康指出，國民黨的理由說不通，說民進黨派出「下駟」，但人家政府代表派出經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲「怎麼會是下駟？」，而國民黨換了5至6位，難道換進來的台北市議員張斯綱、鍾沛君等人是下駟？這是很大的羞辱，這些人情何以堪。

趙少康直言，陣前換將是兵家大忌，雖然依規定是上場前3天可以換人，但除非必要，最好還是不要換人，而國民黨沒有把他換掉，「我也是下駟？」因為只有上駟才要換掉。

趙少康認為，民進黨舉辦的公投說明會場面都擠爆，動員很多遊覽車，撒大錢砸逾5800萬元宣傳，國民黨還不好好把握政見發表機會，免費利用全國電視網路宣傳理念，擴散效應很大，當然要派「上駟」去迎戰，並強調自己準備好久，如果國民黨要換他，他會拒絕的。