南投55歲吳姓男子，因為覺得左肩疼痛，舉手困難，以為是五十肩，到醫院就診檢查，發現他17年前曾確診腎細胞癌，當時手術切除，卻在多年後發生骨轉移。經過標靶治療搭配放射治療，腫瘤幾近消失，病情控制穩定。

衛生福利部南投醫院放射腫瘤科醫師陳韻之表示，患者左側肩胛骨有直徑長達10公分的巨大腫瘤，造成周邊神經壓迫，影響生活品質。根據最新癌症登記年報，台灣腎臟惡性腫瘤1年約1300多人，其中以腎細胞癌最多占9成，臨床症狀常以血尿、腹部腫塊、疼痛和體重減輕表現，但通常病人察覺症狀就醫時，腫瘤已經不小了，甚至有25％的病人，在診斷最初就已經有局部淋巴轉移，甚至是遠端轉移。

患者得知復發後，一度想放棄治療，在血液腫瘤科主任陳筠方及陳韻之討論、鼓勵下，打起精神接受治療，經癌症整合團隊通力合作，申請標靶藥，系統性控制腫瘤；針對腫瘤壓迫造成疼痛部分，也大幅緩解。

陳韻之表示，腎細胞癌顱外轉移，放射治療效果非常好，臨床病人疼痛緩解的比例高於8成，病人千萬不要害怕治療。抗癌之路漫長，對病人及家屬都相當煎熬，每次回診面對治療結果、檢查報告總是忐忑不安，有多痛苦只有當事人能體會，除了親友的支持，醫療團隊也扮演重要陪伴角色。

另外，隨著癌症治療的進步，即便是已轉移的晚期病人，透過精準的癌症緩解性治療（標靶治療和影像導引放射線治療），也能讓病人維持良好的生活品質，產生希望與力量，降低不適感。