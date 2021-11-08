兆豐金(2886)旗下兆豐銀行深耕南向又有斬獲，與臺灣企銀共同主辦亞通利大能源股份有限公司5年期新臺幣48億元聯合授信案，以超募2.2倍成功籌組，並正式簽約，這次的聯貸案是由兆豐銀行、臺灣企銀為統籌主辦暨管理銀行，加上另外8家銀行合計10家銀行參貸共襄盛舉；這也是兆豐銀行繼統籌主辦中租-KY馬來西亞子公司3年期美金1.2億元聯合授信案完成簽約後，再次成功拓展南向授信業務。

亞通利大以電廠、再生能源及高端醫療設備安裝等工程之統籌規劃與發包為主要業務，早期耕耘菲國取得佳績，近年整體營運獲利能力佳，今年前三季業績主要受惠環保綠能及高端醫療兩大工程業務進入主要施工及認列階段，合併營收達新台幣22.7億元。隨各國政府積極發展綠色能源產業，亞通利大憑藉其在該產業之豐富經驗及工程實績，持續積極爭取國內、外環保及綠能相關統包工程，第四季將陸續展開前期準備作業，因海外電廠引排水冷卻系統工程之施工難度不低，該公司團隊施工技術仍具有競爭優勢，公司整體營運持續增溫。

中美美貿易角力及近期限電因素影響，台商西進腳步趨緩，紛紛轉往越南、菲律賓、印尼及馬來西亞等南向國家發展，兆豐銀行積極配合政府政策，推動新南向國家授信業務，榮獲金融監督管理委員會「新南向政策目標國家授信方案優等獎」、「新南向政策目標國家授信方案中小企業授信特別獎」兩項殊榮，並因海外信保核保大幅成長，獲財團法人海外信用保證基金頒發「新南向國家融資金額成長特優獎」、「COVID-19專案總送保融資金額特優獎」、「總送保融資金額優等獎」獎項，展現兆豐銀行深耕新南向國家及力挺中小企業之成果受到高度肯定。此外，兆豐銀行在聯貸業務上持續保持領先優勢，榮獲亞太聯貸市場競賽選拔-109年台灣年度最佳聯貸銀行，110年前3季台灣聯貸市場統籌主辦銀行均保持全國第一。