在晶片、零件供應鏈緊繃與消費需求飆升的衝擊下，今年蘋果iPhone 13系列出現史上最慘的缺貨潮，傳出蘋果不得不減產iPad與舊款iPhone的零組件以維持iPhone 13的產量，有專家點出，此次晶片大缺貨將改寫全球半導體分工布局，未來將以「需求」為中心，北美、歐洲及大陸的比重會有所增加。

新浪財經報導，此次晶片大缺貨的重災區原本落在車用晶片，對手機晶片的影響較小，就算阻礙手機晶片的出貨量，蘋果供應鏈擁有極高的彈性，不太會受到影響，然而近期卻接連傳出iPhone 13缺貨及蘋果第四季因供應鏈問題損失至少60億美元（約新台幣1685.4億）的銷售額等消息，顯示連蘋果也擋不住嚴重的半導體缺貨荒。

市場調查研究機構Counterpoint表示，先前手機廠商還能維持運作，主要是利用庫存的零組件進行生產，時至今日，即使晶圓代工廠已經滿載運作，但短缺情況仍持續發生，廠商只能獲得原有訂單中70至80%的零件量，隨著庫存消耗殆盡，問題也變得更為嚴峻。

此外，此次iPhone缺貨潮與台積電生產的A15晶片無關，主要是無線充電晶片與相機鏡頭模組缺貨所導致，加上iPhone的型號雖不多，但出貨量大且所使用的晶片與零件都比較特殊，都讓缺貨狀況更為嚴重。

商業戰略專家、鳳凰網財經首席顧問周掌櫃表示，「這次消費性電子供應鏈所產生的大問題是，全球化分工突顯的是全球布局，未來從安全性角度，大概會開始以需求中心進行布局，北美、歐洲及大陸都會投入半導體產業鏈，產能的分布可能會出現調整。」

報導點出，即使蘋果手機出現缺貨荒，但有部分手機廠商卻面臨龐大庫存壓力，熱門機型出現缺貨斷貨，滯銷機型卻陷入賣不出去的窘境，「晶片缺貨的背景下，各家廠商不得不開始囤貨，但消費者換機周期也拉長，需求不如前幾年強勁，如果備貨量超出需求過多，這種失衡將為消費性電子帶來巨大不確定性。」