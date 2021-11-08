迎戰12月18日四大公投，藍綠陣營各自出招。民進黨高市議員擬參選人蘇致榮今（8）「直搗黃龍」大動作選在國民黨前鳳山黨部，掛起公投看板，上頭還有來不及撤下的國民黨黨徽，形同讓藍營幫綠營背書的錯覺。對此，藍營回嗆，欺負台灣人、羞辱國民黨，但無法壓抑人民對政府的不信任。

據了解，國民黨去年拍賣不動產這棟位於高市鳳山區精華地段、前高雄縣黨部大樓，歷經8次拍賣後，最後以2384萬6000元標脫，只比底價高出1000元，全數依法支付欠款，當時傳出得標者疑為與綠營關係密切的「三禾資產公司」，黨內對「黨產賤賣變綠產」極度憤慨。

蘇致榮指出，國民黨鳳山黨部去年12月已遭拍賣，並進行產權轉交完畢，所以目前這塊看板為民間所有，由於友人對於公投議題志同道合故才贊助這面看板，今天進行施工，也是提醒國民黨以及民眾，公投是民眾行止公民權利的管道，如今已經被國民黨操作成政治公投。

蘇致榮表示，台灣外有大陸軍機武嚇，國民黨甘為內應擾亂政治，拜託大家12月18日大家都站出來，投「四票不同意，讓台灣更有力」。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮直說，鳳山黨部已變賣，買主不公開，黨部也不再過問，只是今天綠營故意在此懸掛看板，簡直欺負國民黨及台灣人民，這是在羞辱公投案，還是羞辱國民黨？但由此可見，民進黨資源多雄厚，令人羨慕。

曹桓榮指出，鳳山區黨部大樓已被拍賣，荒廢許久，也無法進出將黨徽拆下，但他不禁想問「資源和金錢從何而來？」他直言，喚醒民心，比放看板重要，民進黨無法壓抑人民對執政黨的不信任，只看到蘇內閣的囂張跋扈，他呼籲大家勇於投下四個同意票。