有些人平時看起來斯文有禮，十分優雅，一副好好先生、好好小姐的樣子，但其實他們的脾氣比誰都硬。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，對外總是溫文儒雅，看似沒有脾氣，但私底下與熟人相處時，一有不開心就會立即爆發，根本判若兩人。

處女座：

愛面子的處女座不允許自己在外人面前情緒失控，總是一副斯文有禮的樣子，但其實和他們親近的人就會知道，處女座的脾氣剛硬、暴躁，加上完美主義作祟，一旦現實和理想有一點點偏差，就會特別抓狂。尤其是第一次看見處女座「真面目」的人，多數會被他們毫不掩飾的怒火嚇個半死。

天秤座：

天秤座待人處事溫和有禮，外人很少看見他們發脾氣或是不開心的樣子，只有真正親近他們的人才會知道，卸下偽裝的天秤座脾氣不好、沒什麼耐性，也沒那麼善解人意，一旦遇到不順心的事情，脾氣說來就來，有時候甚至蠻橫不講理，讓身邊的人敢怒不敢言。

巨蟹座：

巨蟹座個性陰柔，不喜歡和人起衝突，很多時候都是默默承受，有一點點不開心也不會直接發洩出來，日子過得十分壓抑。但是一直忍耐也不是解決的辦法，一旦負面情緒積累到無法承受時，就會毀滅性的爆發，這時誰來哄都沒有用，因為巨蟹座已經做好老死不相往來的心理準備。