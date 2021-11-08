原住民族委員會攜手12家旅遊業者與超過32個部落旅遊經營單位，共同推出80條以上部落旅遊路線，提供民眾諮詢及購買。（黃采薇攝）

2021年ITF台北國際旅展今（8）日最後一天，適逢上班日、氣候轉濕冷等因素，人潮明顯變少，除熱門的飯店展攤外，民眾對於政府單位設置的特色展攤也頗有興致，其中，原住民族委員會攜手12家旅遊業者與超過32個部落旅遊經營單位，共同推出80條以上部落旅遊路線，提供民眾諮詢及購買，現場的旅遊業者私下表示，詢問部落遊程的民眾多、購買力稍弱，以親子旅遊行程較為熱門。

雄獅旅遊表示，以「花蓮部落導覽、翡翠谷水簾瀑布、絕美落羽松、天空步道（2日遊）」頗受民眾青睞，此商品價格親民，1人僅2799元起，為家庭客最愛；此外，「鐵道旅遊」阿里山（3日遊）行程，包含優遊吧斯樂野部落，此套商品則為公司購買員工旅遊的熱門商品。

可樂旅遊表示，旅展期間賣最好的商品為「武界部落（2日遊）」，其特點為6人即可成團，賓客搭乘的是9人座賓士，客群為40歲以上、講究舒適的家庭客。東南旅遊表示，「台東鸞山部落、雲山水夢幻湖落羽松、伯朗大道、戀戀知本（3日遊）」為季節性商品，適合深秋入冬遊玩，頗受民眾歡迎。