「辣個男人」劉耀仁現年53歲，外型成熟，連任5屆中正萬華第五選區議員，在地耕耘深厚。（摘自劉耀仁臉書／張穎齊台北傳真）

北市議員鍾小平8日質詢，他與萬華人鄭大平發起罷免立委林昶佐行動，假設罷昶成功後，民進黨若要推在地議員無派系劉耀仁、英派吳沛憶，台北市長柯文哲會支持誰？未料柯竟不假思索，秒答「劉耀仁」，但也笑說「重點是劉耀仁敢給我站台嗎？哈哈！」

「辣個男人」劉耀仁現年53歲，外型成熟，連任5屆中正萬華第五選區議員，在地耕耘深厚。鍾小平指出，新潮流、蘇系對柯最壞，蘇還不想讓柯當第2任台北市長，謝系對柯算還滿好，比如現任議員洪健益是前謝系、沒派系的劉耀仁對柯都友善，他也對柯友善，倘若民進黨推2人遞補林昶佐，是吳沛憶或劉耀仁，柯要支持誰？

柯文哲秒回「劉耀仁」，但重點是劉敢給他站台嗎？呵呵。鍾小平說「若劉敢的話呢？」柯說，他會去跟劉說加油，他對藍綠是中立的。

鍾小平追問，衛福部常務次長石崇良說萬華是破口，柯心疼嗎？柯答，萬華是受害者，不是破口，3＋11應才是破口。

鍾小平指出，萬華出了個林昶佐，讓萬華更悶了，日前有網路媒體民調公布，北市立委的問政表現中，蔣萬安6分最高，高嘉瑜、何志偉5分第2高，林昶佐在萬華僅2分最低，他發動罷昶，卻沒人救林，因林沒地方服務，里長也罷免林。

鍾小平還說，柯當初在世大運用Chinese Taipei，他要告狀，林昶佐當時還在閃靈樂團當主唱時嗆「Fucking Taipei」，討厭中華台北，柯有沒有覺得被羞辱？這樣講好嗎？

柯聽到Fucking Taipei先回「這是他哪條歌？」引起議場笑聲，接著說，這樣講不好，但還要是有辦法，國際現實過程中，要怎爭取台灣的最大利益，做得到就去做，可是講那個很奇怪，不然有本事就自己去弄，公道自在人心，大家自己會判斷。

鍾小平追問，環南市場事件，點閱率比前北農總經理韓國瑜答詢北市議員王世堅還多，環南市場自治會長林勝東幹譙林昶佐的真實細節是，林昶佐提早半小時到，但對林勝東這些樁腳裝不認識、不打招呼，林昶佐等半小時竟是為幫衛福部長陳時中開車門，「不曉得陳時中有沒有給林昶佐這泊車小弟200元？」且立委質詢部長是天經地義，結果竟是罵台北市長？

柯說，那天其實中央拿出板子後，他就知道完了，被叫進那個陣地裡，細節是副市長黃珊珊聯絡，那天一直換地點。黃珊珊說，林昶佐來，他不知道，但中央那天想看北市處理怎樣，沒想到北市早上7時前就都通知攤商，中央可能想看我們兵荒馬亂、但沒看到，可能預期現場有1000多人抗議，林勝東生氣是因忙了一整夜，中央都不知北市半夜都做完。

鍾說，中央顯然套招，農委會主委陳吉仲遞麥克風給打手林昶佐，是設計好，真不要臉，林昶佐還說疫苗是林爭取的？柯說，他一個晚上都沒睡，說要開會就找地方開，想說奇怪怎到環南市場站著開會。黃珊珊說，中央地方都爭取疫苗，可能林也有。