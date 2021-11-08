校山巡禮已成為松山高中的傳統，並配合11月12日校慶實施，每年新進的高一新生都必須登臨校山，同時做登山淨野的活動，近期疫情趨緩，松山高中的校山巡禮在5日如期舉行，松山高中校長陳清誥表示，真的很幸運，疫情趨緩，讓活動能如期舉行；松山高中學務主任張洸源表示，體驗學習絕非網路手機所能替代。

位在台北市信義區的松山高中，不遠處橫亙有拇指山與四獸山（虎、豹、獅、象山），每年松山高中都會率領著高一的新生爬「四獸山」，成為特殊的傳統，從松山慈惠堂旁的「四獸山市民森林」入口出發，再從「永春崗」下來，路程約2個小時，

陳清誥指出，從松山高中改制以來，每年都會辦「校山巡禮」風雨無阻，會結合環境教育，帶學生做淨山活動，讓學生能身體力行，了解環境教育的重要，而「校山巡禮」每年都會在校慶前舉行，作為校慶系列活動的起手式。

陳清誥表示，松山高中高一新生在8月都會舉辦「進學禮」點蠟燭的儀式，但今年因疫情緣故取消，沒想到校山巡禮還能如期舉行真的很幸運，但學校為慎重起見，今年採分流的方式，第一梯次7點50分出發、第二梯次8點20分出發，讓學生能分散行動，高一共20個班級、800位師生及工作人員。

張洸源指出，這次的「校山巡禮」拜老天爺所賜，天氣很好，在家長會志工全力支持下，順利完成巡禮，看見高一同學充滿朝氣完成巡禮後的笑容，覺得付出和努力都值得，而校山巡禮一直是松山高中不變的傳統，這樣的體驗學習絕非網路手機所能替代。

松山高中畢業校友表示，松山高中「校山巡禮」的傳統很棒，還記得當時老師還提醒大家，爬山時遇到山友，也要跟山友禮貌打招呼，雖然路途很艱辛，但完成後心裡有無比的成就感，簡單的校山巡禮，卻有著濃厚的意義，令人終身難忘。