中央自購AZ疫苗效期僅至11月，台北市長柯文哲為為此槓上中央，柯文哲8日於總質詢時再度酸中央「很認真推公投說明會」，指中央疫苗採購計畫亂七八糟，他認為中央原本要人民打1000萬劑高端，臨時要採購才亂掉。

對於即期疫苗爭議，議員汪志冰問柯，中央是無知還是無能？柯文哲表示，這要行政院長蘇貞昌回答，他們沒有一套疫苗採購計畫，根本亂七八糟，已經亂掉了，他酸說「他們很認真在推公投說明會」。

汪志冰批評，一個疫苗就可以搞成這樣，民間團體買的效期還更好，還花了人民納稅錢1.3億，到底是太笨還是太壞？柯文哲表示，他認為是亂掉了，「他買1000萬高端叫我們打」，根本沒有計畫國外疫苗需要這麼多。

汪志冰表示，懷疑指揮中心發言人莊人祥的智商沒有超過70，「你錯了，是他們覺得全國人民智商沒有超過70」，才可以騙騙騙，不可能太笨，太笨怎麼可能817萬票當選，拜託！一個團隊，一個笨就算了，衛福部長陳時中笨就算了，整個都笨、壞到底，全部圍著高端在轉。

王志冰表示，疫苗有90％都是人家捐的，不是國內團體捐，就是國外政府捐，民進黨考驗所有國人智商，認為人民智商70以下很好騙，沒有計畫、政策錯誤是否比貪汙嚴重？

柯文哲先是恍神問說「嗯？」，汪志冰覆述問題後，柯答稱「我跟你講我氣到都不想講話，我態度是，你來我就幫你打」，他表示不能替蘇貞昌、陳時中回答，「我猜他一開始叫我們打1000萬劑高端，現在高端不能打，臨時要採購，現在東拉西拉」。