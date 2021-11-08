新北市議員黃永昌今在總質詢詢問，新北配合中央發展再生能源政策目前辦理進度，新北市長侯友宜呼籲中央在能源配比上要好好思考。（陳慰慈攝）

重啟核四公投近期引發熱烈討論，對於中央以「非核家園」為目標，積極推動綠能政策，新北市議員黃永昌今在總質詢詢問，新北配合中央發展再生能源政策目前辦理進度，新北市長侯友宜表示，面對現有核電，如何做到安全及核廢料處理好都很重要，更重要的是綠電發展速度有無改善，呼籲中央在能源配比上要好好思考。

侯友宜說，中央在能源政策上，天然氣占比達到50，這些配比新北全力去做，也鼓勵廠商一起配合使用綠電，不過發展綠電有些地形等限制，像是太陽光電以北部為主，發電量到底夠不夠會帶給我們很多挑戰，雖新北發電比輸電多，但不能只以新北來看，要從全台來看，不然對經濟產業一定會帶給更大傷害。

黃永昌指出，核一已停機，核二1號機也提前停機，核二2號機再過一年半就停了，影響產業面大。

侯友宜說，面對現有的核電，如何把它做到安全及核廢料處理好都很重要，但更重要的是綠電發展速度有無改善，他非常擔心，現在台積電基本上占了很多綠電使用，中小企業因此面對很多新的挑戰，我們不能不注意經濟產業，為了綠電問題所帶來的困擾，認為中央在能源配比上要好好做思考。