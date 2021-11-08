今年國內本土疫情嚴峻，第一線醫護人員防疫備極辛勞，目前疫情趨緩，嘉義市醫師公會舉辦2021年醫師節慶祝大會，市長黃敏惠頒獎表揚防疫特殊貢獻獎8位醫師，並感謝醫師們率醫療團隊與市府緊密配合施打疫苗，共同抗疫。

黃敏惠表示，感謝所有醫師守住防疫戰線，才能在最短的時間內迅速提昇疫苗涵蓋率，讓人口密度全國第二的嘉義市平安度過疫情，截至10月31日止，嘉義市第一劑疫苗涵蓋率86.92％；而完整接種第一與第二劑的涵蓋率為41.08％，排名台灣本島第一。

黃敏惠表示，抗疫這條漫漫長路，非常辛苦，從防疫專業判斷、專責病房籌設與照護、急診團隊嚴密感控、PCR採檢與檢驗量能、到大規模疫苗施打等，每一個環節緊緊相扣，要做得快又好，感謝醫師們的支持，市府才能努力往前衝，守護市民健康。

醫師公會全聯會評選出8位防疫優秀醫師，包括擔任嘉義市政府嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心傳染病諮詢專家的嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠；負責急重症醫療及專責病房的嘉義基督教醫院胸腔內科主治醫師林明憲。

負責疫苗專責門診、大型疫苗快打站重任的聖馬爾定醫院家庭醫學科主任陳志誠；聖馬爾定醫院急診醫學科主任陳鴻文；臺中榮民總醫院嘉義分院院長李世強；衛生福利部嘉義醫院副院長陳詩典；陽明醫院院長謝景祥；嘉義市醫師公會理事長趙善楷。

嘉義市醫師公會因疫情趨緩，於7日舉辦2021年醫師節慶祝大會，表揚防疫特殊貢獻獎8位醫師，以及行醫滿40年至55年總計39位醫師。