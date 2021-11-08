日本29歲寫真女星森咲智美，擁有甜美臉蛋與G級傲人身材，讓她出道後便以大尺度的攝影作品受到眾多粉絲的喜愛，還因此獲得「國民情婦」的封號，成為不少人心目的性感女神。而近日推出2022年寫真日曆的她，率先在個人社群平台上曬出多張造型側拍，還加碼送上近距離的自拍照，讓粉絲們忍不住暴動。

隨著今年即將進入尾聲，幾乎每年都會推出寫真日曆的森咲智美，本月7日也推出了2022年的全新寫真日曆，而她為了替新作品宣傳，不忘在個人IG上公開一系列造型側拍。照片中，只見森咲智美穿著一件由珍珠鍊條所製作的鏤空比基尼，大秀傲人的雙峰，而重點部位僅用兩個小貝殼遮住，搭配白色的丁字褲，性感指數瞬間爆表；最後，森咲智美還不忘放上近距離的自拍照，讓粉絲們看清楚細節，也逼得網友大噴鼻血，紛紛留言「會殺人的造型」、「鼻血噴不停」、「這套造型太美太性感了」、「身材真是性感到不行」、「好想幫你撿貝殼」，吸引超過8萬人按讚。

隨後，森咲智美又加碼曬出另一套白色蕾絲造型內衣的側拍照，為接下來即將舉行的一連傳宣傳活動暖身。而比基尼胸口只剩兩塊布的鏤空設計以及下半身類似C字褲的性感剪裁，也讓森咲智美凹凸有致的火辣身材一覽無遺，令網友們看了同樣忍不住直呼「太辣了」、「這組造型實在太過份」。