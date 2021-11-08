因營建族群業績不理想，加上輝瑞的新冠口服藥有高度療效，日本其它藥廠同業股價相繼走跌下，8日日股全走黑，日經指數收29507.05點，跌104.52點或0.35%。東證指數收2035.22點，跌6.2點或0.30%。

本周，日企持續公布財報，同時，日經在3萬點近關情怯下，市場多空交戰中。

營建族群中，大林組跌9.2%，因財測不理想，部分原因是成本上升所致。同時，同業清水建設因獲利不佳而收跌7.7%。導致營建類股也跌1.9%。

鹽野義製藥跌5.7%，中外製藥也跌3.7%，因競爭對手美國輝瑞日前表示，新冠口服藥降低住院或死亡的機率近9成。

Mixi收跌停，大跌18.2%，這家網路業者因主要遊戲產品賣不動，因此下修財測目標。

另外，醫療內視鏡製造商奧林巴斯，因獲利好而收漲6%。而電玩遊戲業者世嘉森美不僅財報優，且要實施庫藏股，股價因此也漲7.8%。

瑞穗證券表示，迄今公佈業績的日企淨利，平均高出市場預估的12%左右。不過，卻少了一種驚艷的感覺。還有未來的財測目標，很多也沒有要上修。

航空公司與鐵路業者卻因輝瑞新冠口服藥的消息而受益，因為疫情趨緩下，景氣復甦就有希望。

本周將有超過1500家日企公佈財報，包括8日的軟銀集團、9日的日產汽車以及12日的東京威力科創。