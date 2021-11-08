欣陸投控(3703)下午舉行法說會，前3季三大事業體合併營收均較去年同期成長，目前手中業務量也滿滿，至第3季底，營造工程存量為635億元、建設已售未交屋合約總價為180億元、環境工程在手合約餘額為391億元，都將成為未來幾年的營收動能。

欣陸投控前3季合併營收為新台幣172.97億元，較去年同期成長18.1%；營業淨利為13.49億元，較去年同期成長6.9%；稅後淨利為9.91億元，較去年同期衰退12.6%，每股盈餘為1.2元。

在營收成長帶動下，欣陸投控前3季的營業毛利及營業淨利皆較去年同期成長，前3季稅後淨利較去年同期衰退，主要是因去年同期認列麗格全案的營造工程毛利，並認列一次性所得稅利益，以及今年可使用虧損扣抵較少，導致今年所得稅費用較去年同期增加。

欣陸投控2021年前三季三大事業體合併營收均較去年同期成長。營造工程事業(大陸工程)受惠於GC01標桃園捷運綠線和其他民間建築工程專案貢獻，成長最為突出；不動產開發事業(大陸建設)成長主要來自琢白等成屋交屋；環境工程事業(欣達環工)則因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程貢獻而成長。