晨暉（1271）關注社會公益，8日捐贈2台醫療巡迴車予內湖三軍總醫院，由副董事長潘子明、總經理潘佳岳、內湖三軍總醫院院長王智弘、行政副院長吳勝堂等出席捐贈典禮，共同攜手合作協助三總提高醫療服務量能，讓社區以及獨居老人等能獲得更健全的醫療照護服務。

自疫情爆發以來，三總承擔防疫重責醫院，投入在各項防疫、疫苗接種等服務中，感念三總對於醫療與防疫工作的付出，為擴大醫療服務防疫量能，晨暉捐贈2台醫療巡迴車予三總彈性使用，未來將可協助三總醫護使用於醫療巡迴、義診、疫苗接種及公務等相關行程彈性使用，當獨居老人需要就醫時，醫療巡迴車也可以即時協助患者，未來將可造福更多醫護人員及病人，進而提升更優質的醫療服務。

晨暉表示，秉持「取之社會、用之社會」之理念，積極以實際行動支持防疫與醫護，未來也將持續與更多的公益、醫院團體合作，為醫療照護盡一份心力，促成社會更多善的循環，進一步打造友善的醫療環境。

創立於2007年的晨暉，以「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品聞名，旗下明星產品NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌已獲得多國專利認證功效，目前已有相關產品正式在北美通路上架販售，預期未來能再持續擴大銷售通路，全面搶攻全球市場。