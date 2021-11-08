縣府利用湖口軍方用地規畫新竹縣生命紀念園區，預定明年8月前動土施工，第一期工程除興建6萬塔位的納骨塔外，還把火葬場列入第一期興建，縣議員張珈源建議應考量動物殯葬，民政處長賴江海指第二期工程將會考慮納入，讓毛小孩有法葬及樹葬。

張珈源8日在縣議會總質詢時，詢問新竹縣生命紀念園區的進度為何？賴江海說，國防部在5月移撥13.98公頃的土地，考慮做興辦事業計畫、地目變更及環評的時程，第一期生命紀念園區規畫面積9.8公頃。

賴江海說，目前發包興辦事業計畫，完成後會進行地目變更，因急需設施是火葬場重新規畫入第一期，將會努力克服環評問題，明年預算編列2200萬元整地等公共工程，預定明年8月開工動土，公共工程完成後才做納骨塔等硬體建設。

張珈源以很多民眾飼養毛小孩，詢問家畜所往生後多麼處理？總不能還是「死貓吊樹頭，死狗放水流」，生命紀念園區應將動物殯葬考慮進去。

家畜所表示，目前毛小孩往生，飼主大多自行送到動物醫院處理，家畜所以公斤收火化處理費，但無法提供後續的樹葬及法葬。賴江海則表示，生命紀念園在第一期完成後，會與農業處等單位協調，在第二期建置動物殯葬。

另外，縣議員吳傳地針對竹北市公所計畫在新豐鳳崎步道附近第六公墓興建10萬個塔位的納骨塔敗訴，詢問為何還能蓋？賴江海稱竹北市公所是依1993年省府通過的核准函，將按核定計畫蓋1.95萬罐的納骨塔，縣府不能干涉鄉鎮公所的興辦事業計畫。

賴江海說，私人納骨塔價錢每個在15萬到30萬之間，公部門則在3萬到5萬元，新竹縣生命紀念園區會蓋3座納骨塔，總量體18萬個塔位，第一期6萬個，未來將能讓民眾用到便宜的殯葬設施。