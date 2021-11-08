首批MSCI中國A50ETF在8日正式上市，交易狀況熱烈，截至8日收盤，合計四檔A50ETF成交值突破人民幣（下同）百億元，其中華夏A50ETF也刷新ETF上市當日的成交紀錄。
Wind數據顯示，截至8日收盤，華夏MSCI中國A50ETF以36.17億元成交值居於首位，其次易方達MSCI中國A50ETF成交值達28.89億元，匯添富MSCI中國A50ETF成交20.5億元，南方MSCI中國A50ETF成交15.3億元。
四檔A50ETF中，華夏、南方基金旗下A50ETF在深交所上市。易方達、匯添富旗下A50ETF在上交所上市。
華夏A50ETF首日成交36.17億元，也一舉刷新打破此前ETF上市當日的成交紀錄，此前ETF上市當日的成交紀錄32.86億元。華夏A50ETF的前10大權值股包括寧德時代、貴州茅台、隆基股份等標的。
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