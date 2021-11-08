行政院長蘇貞昌關心新冠肺炎影響傳統市場之營運，8日由經濟部長王美花，經濟部中部辦公室主任郭坤明以及臺南市長黃偉哲陪同視察臺南西市場。蘇貞昌表示，市場、夜市是貼近民眾日常生活的場所，要求經濟部趁著疫情期間，除了做好一些基礎設施之外，也要讓民眾感受到市場確實有改善變好。

郭坤明簡報指出，台南西市場在過去一直扮演府城重要採買聚集地，是大家口中的「大菜市」，2003年被列為市定古蹟，於日治時期興建，屋頂為馬薩風格，是臺灣少有的古蹟市場之一，原為臺南市之經濟重心。2014年曾榮獲優良市集3星認證；2015年、2017年及2019年更榮獲優良市集4星認證。這次再延續深耕並結合在地文化特色，選定台南中西區西市場主題改造，將保留市場建築特色馬薩風格，由中央政府偕手臺南市政府與市場攤商將共同打造一座「最美百年馬薩古蹟市場」。

王美花表示，為因應新冠肺炎對國內經濟社會之衝擊，這一兩年來，硬體方面，獲行政院的支持，透過前瞻基礎建設的特別預算，協助市場進行耐震補強，強化我們環境的基本安全；也因應疫情，另協助改善各種防疫及衛生設施。今年再選定台南、新北、桃園、高雄、花蓮等5個縣市3個市場2個夜市以市集沿街風貌為主題導入建築與美學設計，希望帶給民眾不一樣的現代化傳統市場。

王美花也提到，疫情逐漸趨緩，政府推出五倍券，經濟部也針對市場和攤商有一些補助方案和行銷活動，推出「線上菜市仔·夜市仔」線上買菜網，辦理「臺灣市博會-好市抵家」的菜市場展覽活動，透過線上直播展現市場和商品的特色等。希望這次中央與地方合作，透過創新思維結合行銷，翻轉傳統市集舊印象，重振商機。

蘇貞昌最後也肯定經濟部，在這次改善計畫的努力與表現。以台南市為例，過去三年政府投入7300多萬的經費，強化了台南市12個市場的耐震結構，提升了市民購物環境的安全性；也投入4400多萬的經費，改善19處市場的衛生環境，讓市場整體更整潔明亮。而這樣的改善，全國總共有200多處市場正如火如荼的進行當中，當然有些已經有具體的成果展現。今年政府再投入超過6億元的經費，在全國進行18處市場進行「沿街風貌設施改善」及「拆除重建」。今天我們所在的台南西市場，就是投入5000萬的經費進行改造，相信改善後的轉變我們市民朋友都可以明顯地看得到。