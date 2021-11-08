自來水普及率是評斷城市進步與否的重要指標之一，屏東縣政府近年積極施作自來水延管工程，縣長潘孟安2014年上任時，全縣普及率原為47.7％，今年最新統計已提升至61.63％，增加逾4萬自來水用水戶，已大幅提升供水普及率。

根據全台統計，屏東縣自來水普及率始終敬陪末座，相距台北市、新北市等大都會區幾近百分百接管率相去甚遠，比起倒數第二名南投縣的81％及倒數第三名的台東縣83％，也有一段不小差距。

屏縣府水利處長江國豐指出，這與民眾用水習慣有關，屏東地區擁有豐沛地下水源，只要家戶自行鑿井，取之不盡的地下水就從水龍頭流出，且長年不用繳交水費，用來習慣、也羨煞其他縣市居民。

但隨著城市不斷進步，產業發展迅速，水汙染情況也日益嚴重，民眾取水的淺水層不再是清澈水源，看不到的汙染物，容易隨著生活習慣逐漸影響健康，這也讓縣府加速自來水工程作業。

其中供水普及率顯著提升的鄉鎮包括潮州鎮，自原本3.30％提升為46.6％、萬丹鄉自20.02％提升至71.42％，及九如鄉原本全鄉未接用自來水，也由0提高至58.08％。

縣府更多次協調台水公司，增列開發經費及人力，趕辦水源開發及相關供水事宜，2022年起並將針對自來水供水普及率僅有個位數的麟洛、內埔、竹田、萬巒、里港、鹽埔等鄉，及屏東市海豐地區5里等地區列為重點推動區域。

江國豐表示，縣府除爭取延管工程經費補助外，並自籌編列用戶設備外線縣配合款，自2015年起補助民眾接用自來水，總補助經費已逾4.6億元，縣自籌配合款亦超過1.5億元，受益戶數達3萬餘戶，未來亦將持續補助，他也呼籲民眾踴躍提出申請。