歷經1個月的試營運，桃園市復興區羅浮溫泉湯池預計11月11日正式開幕，為推廣羅浮觀光，桃園打造溫泉秘境，由羅浮二號井取供泉源，並設置多種湯池，提供不同泡湯體驗，在天氣轉涼的時候，歡迎到羅浮泡湯，在清幽宜人的環境下，享受山林美景相伴的溫泉。

羅浮溫泉湯池溫度約為攝氏45度，屬於碳酸氫鈉泉，酸鹼值約在9左右，色澤乳白略為透明，富含鈉、鐵等礦物質，具滋潤皮膚效果。為提供湯客豐富多元的泡湯體驗，羅浮溫泉湯於戶外空間，設置冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池及溫泉漁池等湯池，不同年齡層的湯客可挑選自己喜歡的適宜溫度，來場舒適的溫泉體驗。11月也推出好禮活動，即日起至12月5日來泡湯可參加抽獎，有機會將全新的iPhone13 pro帶回家；民眾於合作的復興區63家旅宿業者住宿消費，憑發票或收據亦可至現場兌換2張免費溫泉票，數量有限，換完為止。

冬日享受溫泉之餘，也可到附近的泰雅故事公園感受原住民族特色。想來場復興溫泉與原住民族文化深度體驗之旅，參加即日起至12／5每週三、五、六、日出團的「溫泉輕旅行一日遊」，從台北車站出發，專車接送，可暢遊小烏來、三民蝙蝠洞等知名景點，最後在羅浮大眾池泡湯，放鬆身心結束一日行程。更多資訊請上「羅浮溫泉‧湯旅」臉書粉絲專頁查詢。