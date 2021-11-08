國際化是全球趨勢，三重商工應用英語科與在地7間新北在地知名攤商結合，包含，蘆洲「龍鳳堂餅舖」、新莊「老順香糕餅店」和三重「阿典肉丸」等，學生協助店家英譯熱銷產品、建立英語官網，提升攤商國際化，也藉以培養學生職場能力。

三重商工表示，應用英語科110學年創新教育加速器「放Eng新北 全球視野」專案，以「在地學習」概念，結合英語語言學習，以「生活」、「專業」到「職場」三階段來培訓學生，應用本身專業於自身成長的地區，進而產生與在地情感連結，透過實質的服務回饋，致力提升新北地區的英語友善程度。

三重商工說，一系列的課程設計旨在提供新北市在地商家英語力的輔導，引進職場英語教學、翻譯與商品設計等業界實務知識及技能，強化學生英語專業。接續進行社區店家田調探訪，協助店家進行熱銷產品英譯、實用職場英語會話教學與建立英語官網，並於學習成果發表會時，由參與商家、外籍教師、科大教授，共同進行票選最佳編輯、最佳教學、最佳專案等獎項。

本次參加的商家包括新北市「龍鳳堂餅舖」、「老順香糕餅店」、「阿典肉丸」、「阮的肉干」、「極品璞味綿綿冰」、「美鳳滷味」與「護山宮藥燉排骨」。專案初期，商家提出英語輔導需求，學生則進行客製化到店英語輔導，以便日後商家可以跟上時代腳步，用道地英語和國際觀光客溝通進行買賣或行銷。

龍鳳堂餅舖老闆表示，產品英譯與國際外銷，本來就是龍鳳堂一直有在做的努力。這次重商應英科學生提供的英語服務的輔導很實際快速提供了我們店面所需要面對外國消費者的語言溝通需求；同時，能提供實際職場場域給學生，也讓我們善盡企業社會責任(CSR)。」

應英科曹愷倫同學表示： 「此次提供地方商家英語專業服務，不但反思本身英語專業能力是否足夠，同時也深感跨域能力培養的重要，如英語手冊設計排版、影片編輯與職場商家溝通表達能力等。此外，更覺得有意義的層面是，身為學生自己，也能有回饋社會的能力」。

三重商工校長李立泰表示，應用英語科創新教育加速器「放Eng新北 全球視野」專案這次的活動，即透過「雙語人才培育」與「在地連結」，讓學生能更了解地方商家背景與特色，並用群科專業協助其國際化，提供提升在地店家的英語友善程度的輔導協助，讓所學專業發揮其社會正向影響力與價值。