國民黨副祕書長羅智強今天在臉書上PO出110年公務員考試三級人員考試試題，科目為「民意與公共關係學概論」。考題直接問考生，以反萊豬公投為例，中央政府該採取什麼樣的公共關係策略爭取國人認同？羅智強批評，「東廠招公招得這麼光明正大。」

該考試申論題第一題問考生，即便立意良善的政治人物，其民調與真實民意存在落差，理由為何？為弭平落差，調查方法上有哪些面向可以努力？

第二題問考生，因政府委外標案衍生「1450」議題，政府部門應如何進行網路社群傳播，才能營造正面民意，且不會逾越份際，被批評為反串帶風向？

第三題問考生，以反萊豬公投為例，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並爭取國人認同？就情境分析、溝通主軸、訊息策略、媒體策略等面向申論。

第四題問「假新聞」定義，有哪些分類，政府部門在策略上如何因應，才能將衝擊降到最低？

羅智強說，第二題意思就是說，民進黨正在招考東廠打手，如果你考上了，要如何幫政府養1450，又不會被罵？

而第三題的部分，羅智強指出，這意思就是說，民進黨正在招考「東廠打手」，如果你考上了，在野黨提出「反萊豬公投」，當場讓曾說「萊豬進來，總統下台」的高雄市長陳其邁被打臉腫成豬頭，你要如何化解陳其邁的尷尬？