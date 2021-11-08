迎戰雙11，遠傳電信8日宣布，9日開始祭出限時一週快閃優惠，11月9~14日，於全台遠傳門市或網路門市申辦5G 999以上資費方案，搭配指定機款，享有雙11加碼送1000元購物金，可至遠傳friDay購物雙11專區任選網購夯品，包含聲寶蒸煮料理鍋、手持直立式吸塵器、tokuyo Q頸枕等，0元就可以免費帶回家。

此外，購機可搭配遠傳續推的「振興購機五重送」，第一重，申辦遠傳心5G方案搭配指定手機，最高可折2000元，VIP續約指定資費方案，再享折價3000元。第二重，搭配指定手機舊換新，最高加碼現折5000元。第三重，到遠傳friDay購物，每月消費滿額再贈購物金，好康無限循環。第四重，購機最高享1％遠傳幣回饋。第五重，購機抽易遊網萬元旅遊金。

遠傳表示，5G挾國際行動網路調查權威Opensignal調查網速、影音體驗世界第一的殊榮，針對雙11檔期，遠傳不但推出購機可享限時免費送一件雙11專區任選網購夯品及振興五重送優惠，也將祭出全民體驗免費七日5G不限流量上網吃到飽，11月開始週週於全台指定門市與SAMSUNG、vivo、OPPO三大品牌推出5G賞機體驗拿好禮活動，提供用戶有感的5G頭等體驗。