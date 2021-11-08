我中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚先前曾表態若當選會與台灣斷交並與中國大陸建交。外交部今天強調，我國與宏都拉斯建交80年來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界支持及肯定。外交部將密切注意宏國的選情發展。

外交部發言人歐江安表示，有關媒體報導「宏都拉斯恐與台灣斷交？」一事，我國與宏都拉斯建交80年以來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界的支持及肯定。針對11月28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切注意宏國的選情發展。

她說，面對中國持續透過雙邊及國際組織管道，企圖壓縮台灣的國際空間、破壞友邦與我國的外交關係，外交部有通盤掌握。為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒宏方注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。

歐江安指出，外交部也會持續結合理念相近國家，共同協助宏都拉斯的國家發展，並在長年友好的基礎上，與宏國新政府深化合作，鞏固台宏兩國邦誼。