可成(2474)今舉行法說會，可成董事長洪水樹表示，面對供應鏈和疫情等挑戰，可成朝彈性管理，產品多樣化，並切入非電子產業，如車用、5G、醫療等，新能源車已接獲國際大廠的客戶。展望2022年疫苗施打率提高並歐美陸續解封，相信景氣復甦會愈來愈強勁，可成將以多元化布局以達均衡發展，永續經營並提高股東價值。

可成3Q營收達98.68億，季減5.1%，年減58.3%。營收季減主因供應鏈缺料、疫情影響運流，年減因今年度起不再計入泰州子公司營收。近期大陸限電亦影響下游組裝廠拉貨。3Q毛利率35.4%，季增3.3個百分點，年增6.5個百分點，主因產品組合變化及折舊費用降低，營業利潤率23.1%，季增2.7個百分點，年增0.4個百分點，主因毛利率提升及費用控制得宜。稅後淨利(歸屬業主)達20.1億，季增195%，年增253.5%主因所得稅費用降低。3Q EPS為2.64元，優於上一季0.89元，亦優於去年同期0.75元。

累計可成前3季營收328.99億，年減48.5%，主因供應鏈缺料、疫情蔓延影響運流、泰州廠營收不再計入；但觀察主要產品需求維持穩健。毛利108.58億，年減33.3%；受惠於產品組合調整及折舊費用降低，毛利率達33%，年增7.5個百分點，營業利潤72.06億，年減37.9%；營業利潤率21.9%，年增3.7個百分點，主因毛利率提升、費用控管得宜。稅後淨利(歸屬業主)52.04億，年減28.3%；稅後淨利率15.8%，年增4.4個百分點，EPS為6.83元，較去年同期衰退28%。